Миколог рассказал новосибирцам, как не испортить деликатесные сморчки

Грибы лучше всего употреблять с минимальной термической обработкой, чтобы сохранить консистенцию и вкус — заморозка подходит для заготовки впрок, а сушка и маринование убивают аромат.

Источник: Om1 Новосибирск

Сморчки обладают деликатесным вкусом, и лучше всего готовить их с минимальной термической обработкой, чтобы они не потеряли консистенцию и аромат, сообщил РИАМО миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Никита Комиссаров. «Я бы не сказал, что сморчки — это какие-то очень дорогие грибы. Но у них действительно выраженный вкус, поэтому они считаются деликатесом», — пояснил он. Для заготовки впрок миколог рекомендует нарезать грибы и заморозить — в сушёном или маринованном виде они теряют и запах, и вкус.

Новосибирская область тем временем готовится к настоящему грибному буму. Аномально снежная зима оставила в почве огромные запасы влаги, а это главное условие для активного роста весенних грибов. Микологи прогнозируют массовое появление сморчков и сморчковой шапочки уже в конце апреля, если погода будет тёплой. Как рассказал изданию «Новосибирские новости» миколог Вячеслав Власенко, статистика прошлых лет подтверждает: после многоснежных зим урожайность первых грибов в сибирских лесах возрастает в полтора-два раза. Похожая ситуация наблюдалась весной 2017 года — тогда новосибирцы начали собирать полные вёдра уже в третьей декаде апреля.

Отправляться за первой «добычей» стоит в берёзовые леса — оптимальные места для поиска, по словам экспертов, находятся в районах посёлков Кудряши и Колывань, а также в лесных массивах Мошковского и Искитимского районов. Грибникам стоит помнить о безопасности: в конце апреля в лесах Новосибирской области традиционно просыпаются клещи, поэтому защитная экипировка и репелленты не будут лишними.