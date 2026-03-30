Миколог рассказал новосибирцам, как не испортить деликатесные сморчки

Сморчки обладают деликатесным вкусом, и лучше всего готовить их с минимальной термической обработкой, чтобы они не потеряли консистенцию и аромат, сообщил РИАМО миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Никита Комиссаров. «Я бы не сказал, что сморчки — это какие-то очень дорогие грибы. Но у них действительно выраженный вкус, поэтому они считаются деликатесом», — пояснил он. Для заготовки впрок миколог рекомендует нарезать грибы и заморозить — в сушёном или маринованном виде они теряют и запах, и вкус.