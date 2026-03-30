22‑летняя жительница Светлого похитила сбережения бабушки — возбуждено уголовное дело

её банковских счетов исчезли все сбережения. Общая сумма ущерба составила около 900 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно‑розыскных мероприятий и установили подозреваемую. Ею оказалась 22‑летняя внучка потерпевшей.
Как выяснили правоохранители, девушка имела доступ к мобильному банку бабушки — она знала пароль от её телефона. Злоумышленница неоднократно перечисляла деньги пенсионерки на собственный банковский счёт, а похищенные средства тратила на личные нужды.
Следователь возбудил в отношении молодой горожанки уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счёта»). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Калининградской области.