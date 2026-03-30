В Смоленской области пройдет XX Европейская неделя иммунизации

XX Европейская неделя иммунизации пройдет с 19 по 25 апреля в Смоленской области в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Основная цель мероприятия — рассказать жителям о важности вакцинации, донести до общества, что прививки гарантированно защищают от большинства инфекционных заболеваний, таких как грипп, вирусный гепатит B, корь, полиомиелит, краснуха, дифтерия, коклюш и столбняк. В школах и учебных заведениях для детей и молодежи пройдут тематические уроки, классные часы и викторины на темы «О необходимости проведения профилактических прививок», «Что такое вакцины, как они защищают человека от опасных инфекций?», «Здоровое поколение», «Защити себя от инфекций». Медицинские работники проведут беседы и с беременными, молодыми родителями о национальном календаре профилактических прививок и важности иммунизации для каждого ребенка.
«Вакцинация — это не временная мера, а надежный щит, который на протяжении десятилетий ограждает людей от смертельно опасных инфекций и позволяет будущим поколениям жить без угрозы заражения. Хочу напомнить смолянам, что вакцинация является абсолютно бесплатной, она доступна во всех поликлиниках области», — отметила главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Смоленской области Раиса Мешкова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.