В Смоленской области пройдет XX Европейская неделя иммунизации

Основная цель мероприятия — рассказать жителям о важности вакцинации, донести до общества, что прививки гарантированно защищают от большинства инфекционных заболеваний, таких как грипп, вирусный гепатит B, корь, полиомиелит, краснуха, дифтерия, коклюш и столбняк. В школах и учебных заведениях для детей и молодежи пройдут тематические уроки, классные часы и викторины на темы «О необходимости проведения профилактических прививок», «Что такое вакцины, как они защищают человека от опасных инфекций?», «Здоровое поколение», «Защити себя от инфекций». Медицинские работники проведут беседы и с беременными, молодыми родителями о национальном календаре профилактических прививок и важности иммунизации для каждого ребенка.