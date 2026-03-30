В Красноярском крае проводят подкормку копытных животных

В Красноярском крае инспекторы дирекции по особо охраняемым природным территориям проводят сезонную подкормку копытных. С начала года в леса уже вывезли 880 веников, более 57 тонн сена и 15 тонн зерна. Значительную помощь оказали жители населенных пунктов рядом с заказником «Большая степь» и фермеры сельхозкооператива «Денисовский». Только за последнюю неделю они дополнительно разместили около четырех тонн зерновых, — добавил директор краевой дирекции по ООПТ Максим Замыслов. Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Этой зимой ситуация для животных оказалась сложнее обычного. Из-за большого количества снега и перепадов температур косули не могут добывать корм и чаще выходят к людям. Высота снежного покрова местами превышала 60 сантиметров, тогда как комфортной для передвижения считается 20−30 сантиметров. С приходом весны образовалась плотная ледяная корка, которая затрудняет движение и приводит к травмам. Поэтому подкормку усилили в местах скопления сибирской косули. Напомним, что накануне в заповеднике на юге Красноярского края пересчитали животных.