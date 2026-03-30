В Новосибирской области начали готовиться к началу дорожного сезона. Контракты уже заключены, подрядчики приступят к работам, когда в регионе установится стабильная теплая погода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
— В этом году работы будут проведены на 59 объектах региональной и межмуниципальной сети дорог. Среди них: 9 объектов реконструкции, 9 мостовых сооружений, 41 объект капитального ремонта и ремонта, — уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Сейчас в регионе заготавливают инертные материалы (песок, щебень и прочее). Их в основном складируют на территориях асфальтобетонных заводов подрядчиков. Также в области подготавливают технику, анализируют организационно-техническую документацию подрядных организаций и при необходимости корректируют проектные решения.