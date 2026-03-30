В городе Березовском в Свердловской области реконструируют клуб «Лайм»

Клуб «Лайм» в Новоберезовском микрорайоне города Березовского в Свердловской области реконструируют при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Березовского городского округа.
В учреждении появится первый в городе стационарный театр с профессиональной труппой. В зале вместо стационарного подиума и громоздких кресел установят мобильные конструкции, что позволит зрителям становиться участниками перформансов. Также там смонтируют проектор и профессиональный экран для кинопоказов и презентаций проектов медиастудии «Черный кот», где дети обучаются созданию мультфильмов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.