Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Березовском в Свердловской области реконструируют клуб «Лайм»

Источник: Национальные проекты России

Клуб «Лайм» в Новоберезовском микрорайоне города Березовского в Свердловской области реконструируют при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Березовского городского округа.

В учреждении появится первый в городе стационарный театр с профессиональной труппой. В зале вместо стационарного подиума и громоздких кресел установят мобильные конструкции, что позволит зрителям становиться участниками перформансов. Также там смонтируют проектор и профессиональный экран для кинопоказов и презентаций проектов медиастудии «Черный кот», где дети обучаются созданию мультфильмов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.