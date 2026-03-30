Сезон фонтанов в Петергофе стартует 25 апреля

Традиционный Весенний праздник фонтанов состоится 16 мая.

Государственный музей-заповедник «Петергоф» в Санкт-Петербурге уже готовится к новому сезону, который начнётся с запуска фонтанов. Первое включение запланировано на 25 апреля. Традиционный Весенний праздник фонтанов состоится 16 мая, сообщает «Петербургский дневник».

Нижний парк, Верхний сад, Александрия и Ораниенбаум уже начали подготовку к сезону и будут открыты для посетителей ежедневно с апреля. Сейчас проводятся работы по раскрытию скульптур, подготовке музеев к открытию и уходу за садами. Зимой более 3500 деревьев и кустарников в Нижнем парке были подстрижены, а сейчас продолжаются работы по расчистке дорожек и формированию шпалер.

В новом сезоне музей-заповедник расширит список льготных категорий посетителей. Впервые в истории Петергофа будут организованы дополнительные дни бесплатного посещения некоторых музеев для всех гостей.

Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, нижегородские фонтаны начнут работать с 1 мая.