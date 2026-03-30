Сезон фонтанов в Петергофе стартует 25 апреля

Нижний парк, Верхний сад, Александрия и Ораниенбаум уже начали подготовку к сезону и будут открыты для посетителей ежедневно с апреля. Сейчас проводятся работы по раскрытию скульптур, подготовке музеев к открытию и уходу за садами. Зимой более 3500 деревьев и кустарников в Нижнем парке были подстрижены, а сейчас продолжаются работы по расчистке дорожек и формированию шпалер.