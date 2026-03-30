В мэрии Новосибирска назвали дни, когда улица Ленина будет пешеходной

В департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска сообщили о предстоящих ограничениях движения транспорта:
2, 6 и 9 мая: проезд транспорта по улице Ленина в центре города будет закрыт в рамках подготовки к параду и празднованию Дня Победы.
27 и 28 июня: улица Ленина, по предварительным данным, станет пешеходной на два дня из-за торжеств по случаю Дня города.
9—12 июля: проезжая часть улицы Ленина превратится в променад в связи с проведением форума сибирского гостеприимства «Дикоросы».
В мэрии также планируют сделать улицу Ленина полностью пешеходной на участке от Красного проспекта до улицы Урицкого. Для этого будет проведено открытое соревнование архитектурных проектов, лучший из которых будет реализован. Однако сроки реализации этого плана пока неизвестны.
