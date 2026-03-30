Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять нижегородских ресторанов попали в шорт-лист премии WHERETOEAT INTERNATIONAL

Источник: Живем в Нижнем

Пять ресторанов Нижнего Новгорода попали в шорт-лист международной премии WHERETOEAT INTERNATIONAL 2026. Об этом рассказали организаторы.

Так, за звание лучшего заведения поборются нижегородские рестораны «19», «Кусто», Yale, Red Wall, Pinci. Кроме того, в премии участвуют два бара Нижнего Новгорода — Travnik и «Медные трубы».

Номинантами премии стали рестораны из семи стран — России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии и Узбекистана. Лучшие заведения будут объявлены на торжественной церемонии 14 апреля в Москве.

Напомним, в 2025 году 17 заведений Нижнего Новгорода вошли в шорт-лист ресторанной премии WHERETOEAT. Они были представлены в шести специальных номинациях: «Шеф-повар года», «Сомелье года», «Бар года», «Выбор СМИ», «Шеф-кондитер года» и «Женщина шеф-повар».