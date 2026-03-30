Пять нижегородских ресторанов попали в шорт-лист премии WHERETOEAT INTERNATIONAL

Пять ресторанов Нижнего Новгорода попали в шорт-лист международной премии WHERETOEAT INTERNATIONAL 2026. Об этом рассказали организаторы.
Так, за звание лучшего заведения поборются нижегородские рестораны «19», «Кусто», Yale, Red Wall, Pinci. Кроме того, в премии участвуют два бара Нижнего Новгорода — Travnik и «Медные трубы».
Номинантами премии стали рестораны из семи стран — России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии и Узбекистана. Лучшие заведения будут объявлены на торжественной церемонии 14 апреля в Москве.
Напомним, в 2025 году 17 заведений Нижнего Новгорода вошли в шорт-лист ресторанной премии WHERETOEAT. Они были представлены в шести специальных номинациях: «Шеф-повар года», «Сомелье года», «Бар года», «Выбор СМИ», «Шеф-кондитер года» и «Женщина шеф-повар».