В Нижегородской области отремонтируют 45 дорог к больницам в 2026 году

В 2026 году в Нижегородской области планируется отремонтировать 45 участков автомобильных дорог, ведущих к ключевым медицинским учреждениям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Масштабные работы охватят 23 муниципальных округа, что позволит сделать путь до больниц, поликлиник и амбулаторий более комфортным и безопасным для тысяч местных жителей. Директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин подчеркнул, что обновление подъездных путей является приоритетом, так как качественное покрытие сокращает время прибытия скорой помощи и облегчает доступ к врачам жителям отдаленных сел.
Список объектов реновации внушителен: дорожники приведут в порядок пути к центральным районным больницам в Богородске, Гагине, Ковернине, Сосновском и Шахунье. Ремонт коснется участковых больниц в Суроватихе и Сухобезводном, амбулаторий в Ближнем Борисове, Прокошеве, Новоликееве и Виле, а также десятков фельдшерско-акушерских пунктов в небольших деревнях и селах, таких как Инютино, Кондрыкино, Валгусы и Крутой Майдан. Комплекс работ традиционно включает в себя не только замену дорожного полотна, но и укрепление обочин, установку современных знаков и нанесение четкой разметки.
Весь объем работ планируется выполнить в течение дорожного сезона 2026 года. На время ремонта на участках введут временные ограничения движения, однако для спецтранспорта будет организован беспрепятственный проезд. Данная инициатива реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным для создания современной и качественной среды проживания граждан. Нацпроект объединяет развитие дорожного строительства, ЖКХ и транспортной системы, продолжая курс на модернизацию социально значимой инфраструктуры страны.
