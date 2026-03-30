В Нижегородской области отремонтируют 45 дорог к больницам в 2026 году

В 2026 году в Нижегородской области планируется отремонтировать 45 участков автомобильных дорог, ведущих к ключевым медицинским учреждениям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Масштабные работы охватят 23 муниципальных округа, что позволит сделать путь до больниц, поликлиник и амбулаторий более комфортным и безопасным для тысяч местных жителей. Директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин подчеркнул, что обновление подъездных путей является приоритетом, так как качественное покрытие сокращает время прибытия скорой помощи и облегчает доступ к врачам жителям отдаленных сел.