Прокуратура хочет изъять автомобиль бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода

В Нижегородский районный суд было подано исковое заявление от прокуратуры, касающееся борьбы с коррупцией. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Ответчиком выступает экс-первый замглавы Нижнего Новгорода Сергей Егоров. Надзорный орган просит конфисковать у него автомобиль стоимостью 6,31 миллиона рублей в пользу государства.
По мнению истца, прежний представитель власти приобрел данное транспортное средство, нарушив положения федеральных законов, направленных на пресечение коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем.
Следует отметить, что Сергей Егоров вскоре предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в сумме 120 тысяч рублей.
Напомним, что с августа 2025 года Сергей Егоров отвечал в администрации города за привлечение инвестиций, развитие туристической отрасли и управление муниципальной собственностью.
Прошлогоднее громкое задержание первого заместителя мэра спровоцировало очередной коррупционный скандал, омрачивший городскую администрацию. Нижегородцы в данной ситуации начали с иронией обсуждать «небоевые заслуги» чиновников, задаваясь вопросом, как долго Сергей Андреевич будет оставаться в поле зрения правоохранительных структур.