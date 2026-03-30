Ушедшая под землю парковка в Балтийске и пылающий автомобиль: 5 событий, которые обсуждали в выходные

4. В Советске полицейские задержали 43-летнего жителя Московской области, подозреваемого в серии краж из сетевого магазина на улице Калининградской. Украденные шампуни и гели для душа мужчина перепродавал прохожим. В отношении него возбудили пять уголовных дел по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Обвиняемого проверяют на причастность ещё к десяти аналогичным эпизодам.