Ушедшая под землю парковка в Балтийске и пылающий автомобиль: 5 событий, которые обсуждали в выходные

В Балтийске на парковке перед супермаркетом машина провалилась под землю, а на Приморском кольце вспыхнул автомобиль — о чём ещё писал «Клопс» в выходные.
1. В Балтийске на парковке у супермаркета днём в воскресенье, 29 марта провалился грунт. Под землю ушёл автомобиль, принадлежащий сотруднице магазина. По словам очевидцев, в одном из торговых объектов идёт ремонт, интенсивная работа перфоратором создаёт вибрацию. Местные жители также предполагают, что причиной могла стать недавняя замена труб рядом с магазином, где оставался большой котлован.
Позже место провала оградили, а на ночь рядом организовали дежурство. Машину собирались извлечь в тот же день.
2. В субботу, 28 марта, на Приморском кольце недалеко от опоры ЛЭП «Забивака» загорелся автомобиль. На момент публикации скорой, полиции и пожарных на месте не было.
3. В ночь с 28 на 29 марта на улице Полецкого в Калининграде загорелся частный дом площадью 36 квадратных метров. По данным МЧС, предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении. Мужчина получил ожоги и отравился продуктами горения, его госпитализировали.
4. В Советске полицейские задержали 43-летнего жителя Московской области, подозреваемого в серии краж из сетевого магазина на улице Калининградской. Украденные шампуни и гели для душа мужчина перепродавал прохожим. В отношении него возбудили пять уголовных дел по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Обвиняемого проверяют на причастность ещё к десяти аналогичным эпизодам.
5. В Калининградской области утвердили даты последних звонков и выпускных: торжественные линейки пройдут 26 мая, а вручение аттестатов состоится 27 июня. В этом году школы заканчивают почти 5 тысяч одиннадцатиклассников и около 12,5 тысячи девятиклассников.