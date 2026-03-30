Пациентка в Новосибирске подала иск из-за боли в груди после операции

Заельцовский районный суд Новосибирска принял к производству исковое заявление о некачественном оказании медицинских услуг в области пластической хирургии. Подготовка к слушанию назначена на 30 марта 2026 года. Истец указала, что после плановой операции в клинике она стала чувствовать боль в груди, появилось воспаление, а проведённая повторная операция не исправила имевшиеся недостатки.
«После обращения с претензией в клинику ей провели повторную операцию, но изменений не последовало — недостатки так и не были исправлены», — говорится в материалах дела, поступивших в Заельцовский районный суд.
Ответчиком по делу выступает ООО ЛДМЦ «Эксима». В клинике от комментариев отказались, сославшись на врачебную тайну. Суд назначил подготовку к слушанию на 30 марта 2026 года.