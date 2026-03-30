Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средний возраст крымских пчеловодов превысил 50 лет

В регионе насчитывается более 70 тысяч пчелосемей.

Источник: Аргументы и факты

Средний возраст пчеловодов в Крыму превысил 50 лет. Об этом шла речь на заседании Комитета Госсовета РК по аграрной политике, экологии и природным ресурсам, передает «Крымское информационное агентство».

Всего в отрасли работает около полутора тысячи специалистов, и проблема смены поколений становится все острее. Среди главных вызовов отрасли — не только старение кадров, но и капризы погоды.

В 2025 году из-за засухи и заморозков сбор меда упал на 40%. Добавляют проблем и болезни пчел, и применения агрохимикатов.

При этом потенциал у крымского пчеловодства огромный. По данным Крымстата, на полуострове насчитывается свыше 70 тысяч пчелосемей, которые ежегодно дают более 2 тысяч тонн меда. Эксперты уверены, что при благоприятных условиях и внедрении новых технологий производство можно увеличить до 5 тысяч тонн в год и выйти на экспортные рынки.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше