Средний возраст крымских пчеловодов превысил 50 лет

Средний возраст пчеловодов в Крыму превысил 50 лет. Об этом шла речь на заседании Комитета Госсовета РК по аграрной политике, экологии и природным ресурсам, передает «Крымское информационное агентство».
Всего в отрасли работает около полутора тысячи специалистов, и проблема смены поколений становится все острее. Среди главных вызовов отрасли — не только старение кадров, но и капризы погоды.
В 2025 году из-за засухи и заморозков сбор меда упал на 40%. Добавляют проблем и болезни пчел, и применения агрохимикатов.
При этом потенциал у крымского пчеловодства огромный. По данным Крымстата, на полуострове насчитывается свыше 70 тысяч пчелосемей, которые ежегодно дают более 2 тысяч тонн меда. Эксперты уверены, что при благоприятных условиях и внедрении новых технологий производство можно увеличить до 5 тысяч тонн в год и выйти на экспортные рынки.