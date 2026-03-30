Красноярцев приглашают на бесплатные показы Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер»

С 5 по 9 апреля в Красноярске в Доме кино (пр. Мира, 88) пройдет Благотворительная акция Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер».
В программе — пять премьерных показов игровых фильмов, десять документальных картин, творческие встречи с режиссерами, сценаристами и продюсерами.
В числе участников:
фильм открытия — драма «Северная станция» (реж. Сергей Овечко), получившая приз за лучшую режиссуру на фестивале «Новое движение»; психологический триллер «Догги» (реж. Слава Росс) — обладатель специального приза имени Марлена Хуциева на «Сталкере»; медитативная драма без слов «Охотник» (реж. Заур Цогоев) — лауреат Гран-при кинофестиваля «Лістапад», премии Гильдии киноведов и кинокритиков и специального приза «Сталкера» имени Андрея Тарковского; трагикомедия «35-я страница» (реж. Филипп Ларс) — главный приз «Сталкера» за лучший игровой фильм; фильм закрытия «День рождения Сидни Люмета» (реж. Рауль Гейдаров) — главный приз конкурса игрового кино фестиваля «Окно в Европу».
В документальной программе — работы, отмеченные премией «Ника» («Лексо», реж. Олеся Фокина), дипломом жюри «Сталкера» («Неизвестная Цветаева», реж. Любовь Курьянова), специальным призом фестиваля «Окно в Европу» («Сказка про ЖилаБыла», реж. Сергей Догоров) и другие.
Вход на все события свободный.