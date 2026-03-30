Красноярцев приглашают на бесплатные показы Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер»

фильм открытия — драма «Северная станция» (реж. Сергей Овечко), получившая приз за лучшую режиссуру на фестивале «Новое движение»; психологический триллер «Догги» (реж. Слава Росс) — обладатель специального приза имени Марлена Хуциева на «Сталкере»; медитативная драма без слов «Охотник» (реж. Заур Цогоев) — лауреат Гран-при кинофестиваля «Лістапад», премии Гильдии киноведов и кинокритиков и специального приза «Сталкера» имени Андрея Тарковского; трагикомедия «35-я страница» (реж. Филипп Ларс) — главный приз «Сталкера» за лучший игровой фильм; фильм закрытия «День рождения Сидни Люмета» (реж. Рауль Гейдаров) — главный приз конкурса игрового кино фестиваля «Окно в Европу».