Складирование навоза грозит воронежцу штрафом в полмиллиона рублей

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора требует взыскать с воронежца более 530 тысяч рублей за ущерб почвам в Лискинском районе.

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора требует взыскать с воронежца более 530 тысяч рублей за ущерб почвам в Лискинском районе.

Поводом для проверки стали обращения жителей хутора Федоровский. В ноябре прошлого года инспекторы провели выездное обследование участка на улице Крупской, где ведется разведение крупного рогатого скота.

В ходе проверки был установлен факт несанкционированного складирования отходов животноводства. Навоз размещался на территории площадью свыше семи тысяч квадратных метров без твердого и непроницаемого покрытия, что является нарушением требований земельного законодательства.

Для оценки последствий специалисты подведомственной Росприроднадзору организации отобрали пробы почвы и отходов. Лабораторные исследования выявили превышение содержания фосфат-ионов и общего азота.

На основании полученных данных Росприроднадзор рассчитал размер вреда — 534,4 тысячи рублей. Требование о добровольном возмещении уже направлено фермеру. В случае отказа от оплаты ведомство намерено взыскать ущерб в судебном порядке.