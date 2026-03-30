Секретные сведения о деятельности сталинградских чекистов опубликовала ФСБ

Волгоградское управление ФСБ рассекретило документы, приоткрывающие деятельность сталинградских чекистов.
Речь идет о расследовании службой злодеяний немецко-фашистских захватчиков, которое велось в 1943 году.
Сотрудники госбезопасности принимали непосредственное участие в установлении таких фактов.
В одном из документов указывается, что управление НКВД должно было местным партийцам всемерную помощь в этом направлении. Им предстояло изучить и обобщить уже имеющиеся материалы. А также организовать работу по выявлению новых, еще не вскрытых преступлений.
«Чекисты опрашивали пострадавших и очевидцев тех страшных событий, а также допрашивали немецких военнопленных. В процессе были арестованы и привлечены к уголовной ответственности сотни пособников немецких оккупантов. сотрудники НКВД установили обстоятельства гибели мирных граждан, места расстрелов и захоронений советских военнопленных», — сообщают в УФСБ по Волгоградской области.
Большая часть уникальных архивных документов легла в основу книги «Сталинград. Без срока давности». Она стала итогом судебного процесса в облсуде, который признал факт геноцида советского народа, совершенного немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории региона.
Работа в этом направлении продолжается.
Ранее в Волгограде рассекретили переписку сталинградских чекистов с Берией.