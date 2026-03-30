В калининградском филиале Третьяковки 9 апреля откроют выставку «Великие учителя»

Новую выставку в калининградском филиале Третьяковки откроют в четверг, 9 апреля. Экспозицию «Великие учителя» посвятят наставникам местных художников XX века. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе учреждения.
На выставке представят более 60 произведений живописи, скульптуры и графики из фонда Третьяковской галереи. Среди них — работы Константина Коровина, Юрия Пименова, Гелия Коржева, Алексея Щусева, Матвея Манизера, Дмитрия Мочальского и других.
«Выставка посвящена выдающимся русским мастерам XX века, воспитавшим поколение художников, которые заложили основы изобразительного искусства самого западного региона России. Их ученики после Великой Отечественной войны приехали в Калининградскую область и стали первыми, кто запечатлел рождение нового края», — рассказали организаторы.
Выставка будет состоять из нескольких разделов: «Радость жизни», «Город», «Родной край», «Люди и судьбы» и «Мир искусства». В рамках проекта также создадут карту, на которую нанесут маршрут, связанный с творчеством местных художников.
