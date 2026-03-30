На месте ветхих домов в центре Перми построят сквер

В центре Перми на месте бывшего аварийного дома, который располагался на улице Пермская, 60, появится новый сквер. Городские власти уже приступили к поиску подрядчика для выполнения проектно-изыскательных работ по благоустройству территории. Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок.
Напомним, здание было демонтировано в 2023 году в связи с аварийным состоянием. Жильцам предоставлены варианты переселения в новое жилье либо выплаты компенсаций, рассказали в мэрии.
Согласно техническому заданию, в общественном пространстве разместят амфитеатр, павильоны для ярмарок, качели и прогулочные дорожки. Также запланированы освещение, видеонаблюдение и навигация. К тому же, проектировщик должен будет учесть городскую концепцию «Пермская улица от Комсомольского проспекта до ул. 25 Октября». На разработку проекта выделено 2,4 млн рублей.