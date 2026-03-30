Власти дали указание операторам отключить оплату Apple ID с мобильного

Еще один вариант пополнения Apple ID — с помощью подарочных карт. Они были доступны до марта 2022 года у крупнейших ретейлеров — DNS, «Ситилинк», «М. Видео-Эльдорадо» и др., а также через приложения Сбербанка, «Альфа-банка», Т-Банка и др. Сейчас в России не продаются физические подарочные карты, но вместо них у онлайн-посредников можно приобрести цифровой код (16-значная комбинация букв и цифр). Например, такие коды продаются на крупных маркетплейсах, в специализированных сервисах. Но такой вариант предполагает комиссию в 15−20%. Кроме того, код должен быть предназначен именно для России, поскольку регион цифрового ваучера и регион учётной записи Apple ID должны совпадать, иначе система выдаст ошибку.