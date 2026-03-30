Власти дали указание операторам отключить оплату Apple ID с мобильного

С 1 апреля владельцы iPhone не смогут пополнять баланс Apple ID с мобильного счета. Операторы «четверки» получили указание Минцифры отключить опцию, ставшую популярной после запрета российских карт для оплаты зарубежных сервисов.

Источник: РБК

С 1 апреля пользователи iPhone в России не смогут пополнять баланс Apple ID с счета мобильного телефона — операторы «большой четверки» получили соответствующее указание на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым 28 марта, рассказали РБК три источника на телеком-рынке.

По словам одного из собеседников, в качестве причины операторам указали в том числе на необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов.

Возможность оплаты подписок и покупок в экосистеме Apple напрямую с мобильного счета на данный момент доступна у МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). У «Т2 Мобайл» (бренд T2) и «МегаФона» такая оплата есть через партнеров.

Представители «МегаФон», «Т2-Мобайл» и «ВымпелКома» отказались от комментариев. РБК направил запрос в МТС и Минцифры.

Хотя Apple давно не занимает первое место в квартальных продажах новых смартфонов, на конец прошлого года компания занимала лидирующую долю среди устройств на руках у абонентов МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома», рассказывали представители этих компаний. Например, среди базы МТС смартфонами Apple пользовали 22%.

В 2022—2024-м доля пользователей смартфонов на iOS в России составляла 40−42%, на Android — 58−60%, оценивал Т-Банк в рамках аналитического проекта T-Data.

РБК направил запрос в Apple.

Зачем нужна оплата через мобильный счет.

Apple уже много лет зарабатывает значительную часть выручки за счет продажи сервисов. Например, по итогам первого квартала 2026 финансового года (закончился 27 декабря 2025-го) сервисы принесли $30 млрд из общих продаж компании ($143,8 млрд).

Среди сервисов с ежемесячными или ежегодными платежами:

iCloud+ — облачное хранилище;

Apple Music — стриминг музыки и подкастов;

Apple Match — дает доступ к музыкальной коллекции пользователя с различных устройств;

Apple TV+ — фильмы и сериалы;

Apple Arcade — игровая платформа;

Apple Fitness+ — фитнес-сервис;

Apple One — пакетная подписка.

Опция оплаты Apple ID через мобильный счет появилась на российском рынке в 2019—2020 годах. Оплата работает через привязку номера телефона к Apple ID — средства списываются с баланса.

После начала специальной военной операции на Украине Apple приостановила работу на российском рынке. Сначала в феврале 2022 года Apple Pay перестал работать с картами банков, попавших под санкции. В марте Apple полностью заблокировала возможность добавления карт национальной платежной системы «Мир» в Apple Pay и Apple ID. Ранее привязанные карты «Мир» также были деактивированы.

Если до 2022 года большинство пользователей привязывали к Apple ID банковские карты, то после введения ограничений многие перешли на вариант оплаты с мобильного счета. В том числе этот вариант оплаты работает для оплаты подписки, игр или внутренних покупок в приложениях из магазина App Store.

Еще один вариант пополнения Apple ID — с помощью подарочных карт. Они были доступны до марта 2022 года у крупнейших ретейлеров — DNS, «Ситилинк», «М. Видео-Эльдорадо» и др., а также через приложения Сбербанка, «Альфа-банка», Т-Банка и др. Сейчас в России не продаются физические подарочные карты, но вместо них у онлайн-посредников можно приобрести цифровой код (16-значная комбинация букв и цифр). Например, такие коды продаются на крупных маркетплейсах, в специализированных сервисах. Но такой вариант предполагает комиссию в 15−20%. Кроме того, код должен быть предназначен именно для России, поскольку регион цифрового ваучера и регион учётной записи Apple ID должны совпадать, иначе система выдаст ошибку.

Будет ли запрет Минцифры распространяться и на подарочные сертификаты, пока непонятно, сказал собеседник РБК в одном из операторов.