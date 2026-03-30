В ОП РФ рассказали, для кого из россиян понедельник после Пасхи станет выходным

Пасха, самый почитаемый и радостный у христиан праздник, в этом году отмечается 12 апреля. Однако этот праздник не является государственным, поэтому выходной не будет переноситься с воскресенья на понедельник.

Источник: "Российская газета"

Некоторые россияне все же получат нерабочий день в Мокрый понедельник. Как рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, статья 14-я Конституции РФ запрещает любой конфессии занимать доминирующее положение.

Но согласно Трудовому кодексу, органы госвласти субъектов РФ могут сами устанавливать дополнительные праздничные дни.

Так делают, например, в Дагестане, где часто продлевают празднование Уразы. В этом году 19 и 20 марта были объявлены нерабочими днями.

Поэтому ничего удивительного в том, что глава Крыма Сергей Аксенов издал указ для жителей региона о дополнительном отдыхе в понедельник, 13 апреля.

По религиозному календарю этот день приходится на начало Пасхальной недели, или Светлой седмицы. В Светлый понедельник ходят в гости и обмениваются крашеными яйцами и куличами.

К слову, церковная традиция отмечать Пасху всю неделю началась еще с апостольских времен.

Справка «РГ»

История Пасхи уходит корнями в древнюю Палестину. Еврейское название «Песах» означает «проходить мимо», «освобождать» и было связано с освобождением евреев из египетского плена. Но христиане ассоциируют этот день с воскрешением Иисуса Христа после распятия.

Приветствовать других фразой «Христос воскресе!» можно не только в само Святое воскресенье, но и до самого Вознесения Господня, которое в 2026 году выпадает на 21 мая.

