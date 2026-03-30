Нижегородцам напомнили о наказании за сбор редких грибов и растений

В 2026 году в России по-прежнему действуют строгие правила, касающиеся сбора редких растений и грибов, включённых в Красную книгу. За нарушение этих правил предусмотрены значительные штрафы — от 2,5 до 5 тысяч рублей, напомнила экс-сенатор и эксперт Ольга Епифанова в интервью RT.
Она подчеркнула, что на всей территории страны запрещено собирать и уничтожать виды, внесённые в Красную книгу. Это касается как частных лиц, так и организаций. Если такие действия совершены в крупном размере и умышленно, с целью получения прибыли, предусмотрена серьёзная уголовная ответственность.
Наиболее строгие меры применяются, когда сбор редких растений и грибов происходит на особо охраняемых природных территориях, таких как заповедники и национальные парки. В таких случаях штрафы могут достигать 1 миллиона рублей, а также могут быть назначены обязательные или исправительные работы.
Ольга Епифанова подчеркнула, что для обычных грибников, собирающих грибы для себя, строгие меры не применяются. Однако сбор редких грибов без разрешения остаётся нарушением закона.
Чтобы избежать проблем, эксперт советует собирать только хорошо знакомые виды грибов и избегать территорий возле дорог, промышленных объектов и свалок, где грибы могут накапливать токсины.
Как ранее сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, ознакомиться с перечнем растений, лишайников и грибов, которые занесены в Красную книгу Нижегородской области, можно в постановлении Правительства Нижегородской области от 25.04.2024 № 212.
Список растений, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, можно найти на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ.