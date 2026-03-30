Перечень инвазивных растений обсуждают в Нижегородской области

Американский клён наряду с борщевиком Сосновского специалисты Рослесхоза включили в список инвазивных или чужеродных растений. Владельцам земли предстоит уничтожать их, чтобы избежать штрафов.
Список создали в рамках федерального закона, который вступил в силу 1 марта этого года. Подразумевается, что владельцы участков должны следить за тем, чтобы вредные растения не распространялись. За нарушения будут штрафовать. Размер взысканий внушительный. Для физических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч, а для юридических — от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.
При этом региональные власти могут самостоятельно определять размеры штрафов и списки инвазивных растений. Депутаты Заксобрания Нижегородской области и региональное правительство уже занялись этим вопросом.
Для этого был проанализирован опыт соседних регионов. Так, в Удмуртии в список входит восемь видов растений, в Ярославской области — 10, а в Московской — 32. Очевидно, что разнообразие флоры может кардинально отличаться даже в соседних областях, а значит, и перечень растений — тоже.
«Все единогласно поддержали включение борщевика Сосновского первым пунктом в перечень инвазивных растений. Теперь, как только постановление правительства будет утверждено, в первую очередь государство спросит с тех собственников земель, чьи площади не обрабатываются и зарастают опасным сорняком», — прокомментировал ситуацию председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.
Также обсуждалось возможное внесение в перечень клёна ясенелистного (в народе больше известного, как американский клён, — прим. авт.), который вытесняет местные породы деревьев, снижает биоразнообразие, а в городах его хрупкая древесина часто не выдерживает снегопадов и ветра, создавая прямую угрозу для людей. Обсуждения продолжаются. В районы области уже направлены запросы, которые помогут определить, какие опасные растения следует включить в список.
