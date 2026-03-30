Генерала Кувшинова приговорили к 7,5 годам по делу о хищении и взятке

Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. Суд также лишил его звания и государственных наград. В феврале РБК писал, что Кувшинов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

Источник: РБК

Бывший начальник 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны генерал-майор Константин Кувшинов, обвиняемый в получении взятки, мошенничестве и служебном подлоге, получил 7,5 лет колонии строгого режима. Приговор вынес Хамовнический суд Москвы, передает «РИА Новости».

«Окончательно назначить Кувшинову наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — решил суд. Его также лишили звания и госнаград.

Константин Кувшинов возглавлял 9-й лечебно-диагностический центр Минобороны с февраля 2019 года по май 2025-го. 25 апреля 2025-го его арестовали. Квалификация обвинения менялась. В ее окончательной редакции ему вменили получение взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК) и служебный подлог за внесение заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 2 ст. 292 УК).

В феврале 2026 года РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах писал, что Кувшинов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. После этого в суд было направлено представление об особом порядке принятия решения по его делу.

