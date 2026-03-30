В Мурманской области за год обновят более 250 дворовых проездов

Ремонт более 250 дворовых проездов проведут в Мурманской области в этом году по программе «На Севере — твой проект!». Она соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства региона.
Так, в Мурманске планируется привести в порядок 210 проездов, а в других городах и районах — 46. Также в регионе будут создавать новые места отдыха. Например, в 305-м микрорайоне Мурманска появится детская площадка, а в поселке Умба — набережная. В Мончегорске по проспекту Металлургов благоустроят сквер, в Полярных Зорях продолжат преображать бульвар «Северное Сияние».
«Губернаторская программа “На Севере — твой проект!” реализуется с 2020 года. Это инициативное бюджетирование проектов локального и точечного благоустройства в Мурманской области. Программа получила широкий отклик у северян и является фактическим и реальным инструментом активных жителей для решения актуальных вопросов. Благодаря программе за 6 лет успешно реализовано 448 проектов. В прошлом году было реализовано 66 проектов», — отметили в ведомстве.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.