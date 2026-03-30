В школе поселка Кобралово в Ленобласти открылся агротехкласс

Агротехнологический класс открылся в школе поселка Кобралово в Ленинградской области по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в агентстве агропромышленного комплекса региона.
Пространство оборудовали при поддержке сельхозпредприятия «Кобраловский» и Санкт-Петербургского университета ветеринарной медицины. Теперь у учащихся есть доступ к актуальным образовательным программам в сельскохозяйственной сфере. Это поможет им в будущем определиться с профессией в АПК.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.