Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школе поселка Кобралово в Ленобласти открылся агротехкласс

Пространство оборудовали при поддержке сельхозпредприятия «Кобраловский».

Агротехнологический класс открылся в школе поселка Кобралово в Ленинградской области по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в агентстве агропромышленного комплекса региона.

Пространство оборудовали при поддержке сельхозпредприятия «Кобраловский» и Санкт-Петербургского университета ветеринарной медицины. Теперь у учащихся есть доступ к актуальным образовательным программам в сельскохозяйственной сфере. Это поможет им в будущем определиться с профессией в АПК.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.