Волгоградцы хотят пенсию более 52 тысяч рублей в месяц

По мнению жителей Волгограда и области, достойная пенсия должна составлять 52100 рублей в месяц. Такие данные получили в ходе свежего опроса аналитики сервиса SuperJob. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, эта сумма значительно выросла в сравнении с прошлыми годами. Например, в октябре прошлого года волгоградцы называли цифру в 48200 рублей, а в июне — 46600 рублей.
Если говорить о средних показателях по стране, россияне хотят получать на пенсии 53500 рублей ежемесячно. Это на 7% больше, чем полгода назад. Мужчины традиционно заявляют о больших запросах — 54800 рублей, тогда как женщины готовы довольствоваться 52400 рублями.
Интересно, что возраст тоже влияет на пенсионные ожидания. Люди старше 45 лет считают достойными 56200 рублей. Те, кому от 35 до 45 лет, называют сумму в 55800 рублей. А вот молодежь до 35 лет более скромна — им хватило бы 50800 рублей.
Высшее образование тоже повышает планку. Обладатели дипломов ВУЗов хотели бы получать 55800 рублей, а те, у кого среднее профессиональное образование, назвали сумму в 52100 рублей.
Среди крупных городов по-прежнему лидирует Москва, где жители хотели бы получать 57900 рублей. Санкт-Петербург на втором месте с 57600 рублями. В пятерку лидеров также входят Хабаровск (55400 рублей), Краснодар (54900 рублей), Владивосток и Красноярск (по 54500 рублей).