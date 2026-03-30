Электросамокатчики выехали на улицы Алматы: операторы открыли сезон и сразу попали под ограничения

В Instagram-аккаунте управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы сообщили о начале мер по ограничению использования электросамокатов в связи с выявленными случаями их несогласованного использования в городе.
С 27 марта в Алматы начал функционировать прокат электросамокатов без согласования с уполномоченными органами. В связи с этим принимаются меры по ограничению их эксплуатации, так как бесконтрольное и хаотичное использование самокатов создает риски для пешеходов.
Руководитель управления Ержан Диханбаев подчеркнул, что они не против электросамокатов, но против их бесконтрольного использования. Он также отметил, что не все пользователи соблюдают правила дорожного движения.
Работа с операторами проката ведется, и их деятельность будет разрешена по мере готовности необходимой инфраструктуры, включая велодорожки и парковочные зоны. По данным управления, в Алматы уже обустроено 87 км велодорожек, и планируется строительство еще 63 км.
С 1 июля в Казахстане ужесточат правила для использования самокатов, и теперь для управления ими потребуется наличие водительских прав.