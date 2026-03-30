В Задонске Липецкой области преобразят набережную реки Дон

Набережную реки Дон в Задонске Липецкой области благоустроят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении информационной политики региона.
Территорию разделят на различные функциональные зоны. Так, для проведения массовых мероприятий там обустротят пространство со сценой и малыми архитектурными формами. А любители спокойного отдыха смогут посетить костровую площадку с местом для барбекю.
Также специалисты сделают входную группу с подсветкой, проложат тротуар и проведут озеленение. Украсить набережную планируют тематическими арт-объектами «Бирючок», «Почтовая марка» и «Повозка с конями».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.