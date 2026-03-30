В Пензе модернизируют многопрофильную гимназию № 13

Многопрофильную гимназию № 13 в Пензе отремонтируют при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в областном министерстве образования.
Работы будут проводить в два этапа. В частности, за этот год предусмотрено установить новые оконные и дверные блоки, утеплить фасад здания, привести в порядок кровлю и входные группы. Также мастера улучшат системы отопления, электро- и водоснабжения, канализации. Особое внимание уделят модернизации столовой и пищеблока.
А в 2027 году планируется выполнить внутренние отделочные работы на всех трех этажах и установить охранно-пожарную сигнализацию. Еще учреждение оснастят новой мебелью и современным оборудованием.
«Чтобы приступить к капитальному ремонту без задержек, в текущем году мы изменили привычный график работы гимназии. У нас не будет летнего пришкольного лагеря, также мы отказались от статуса пункта проведения ЕГЭ», — подчеркнул директор многопрофильной гимназии № 13 Евгений Паньженский.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.