«Динамо-Минск» проведет четвертый матч плей-офф КХЛ против московского «Динамо»

30 марта в 19.30 начнется четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ, в котором московское «Динамо» на своей площадке примет минское «Динамо».
В серии до четырех побед со счетом 3:0 лидируют минчане, победившие оппонентов в Минске — 3:1 и 4:1, а затем и в первом московском матче — 2:1 (в овертайме).
В предстоящем матче минчане снова будут фаворитами. Если они выиграют и четвертую встречу, то закроют серию и выйдут во второй раунд плей-офф. Если успех отпразднуют москвичи, то серия переедет в Минск. Пятый матч запланирован на 1 апреля.
Лидер минского «Динамо» Сэм Энас после третьей победы сказал, что в четвертом матче будет непросто:
— Сопернику отступать некуда, они проигрывают 0:3, — цитирует форварда пресс-служба клуба. — Обыграть одного оппонента четыре раза тяжело, а еще тяжелее сделать это четыре раза подряд. Хозяева будут заряжены, их болельщики будут заряжены. Но думаю, наши фаны снова поддержат нас, и мы сыграем хорошо.
