Подрядчик для ремонта поврежденного «Метеора» в Сормове пока не определен

Порядчик для ремонта памятника «Метеор» на площади Буревестника в Нижнем Новгороде еще не определен. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в администрации Сормовского района.
Сейчас специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию на ремонт поврежденного памятника. После согласования всей документации проведут аукцион, на котором определят подрядчика для выполнения ремонтных работ.
Сейчас объект огорожен и накрыт полотном. Рядом также висят объявления о том, что проход к памятнику запрещен.
Напомним, что утром 3 марта 2026 года при проверке состояния судна специалисты обнаружили деформацию верхней части конструкции. По предварительным данным, причиной деформации стал снег. В итоге место огородили сигнальной лентой и связались с Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева для принятия дальнейших решений. Отмечается, что ежегодный ремонт корпуса судна проводится совместно с заводом «Красное Сормово».