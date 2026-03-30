В Красноярске на новой площадке открылся экоцентр «Круговорот» для приема и переработки вторсырья

В Красноярске новую площадку получил экоцентр «Круговорот», открытый при поддержке грантового конкурса «Устойчивые города РУСАЛа».
Ранее «Круговорот» работал в старом здании на Дудинской. Теперь он переехал в новое, более просторное и технически оснащенное помещение по адресу Матросова, 30 Т. Это позволит расширить направления работы центра.
С переездом, ремонтом и закупкой оборудования помог РУСАЛ в рамках грантового конкурса «Устойчивые города РУСАЛа». «Круговорот» станет площадкой для экологических инициатив: здесь организован прием, сортировка и переработка вторсырья, а также производство продукции из переработанных материалов.
«“Круговорот” работает уже 6 лет. Начался он с моей мечты про утилизацию ненужной одежды, а сейчас это уже экоцентр. Новый год нашей работы мы начинаем в этом прекрасном новом месте. Путь у нему был непростым и порой казалось, что чуда не произойдет. Но нам повезло встретить новых замечательных друзей, которые поддерживали нас. Поэтому в нашей жизни начинается новая глава. “Круговорот” теперь не только пункт приема вторсырья, но и место для экопросветительской работы. У нас появилась мастерская, зона мастер-классов для проведения мероприятий для школьников и дошколят, лекторий для просмотра фильмов и проведения лекций», — рассказала руководитель экологического центра «Круговорот» Анастасия Новикова.
Уже сейчас здесь можно сдать на переработку более 40 видов вторсырья, включая алюминий. Этот материал особенно ценится, так как его можно перерабатывать неограниченное количество раз без потери качества. РУСАЛ сейчас апробирует и уже начал применять технологии повторного вовлечения использованных алюминиевых банок в производство.
«РУСАЛ два года назад выделил грант центру “Круговорот”, чтобы он мог найти себе постоянное помещение и не платил дорогую аренду. К сожалению, поиски оказались очень долгими: какие-то помещения не подходили для целей центра, какие-то невозможно было им передать по льготной стоимости. Но благодаря главе Свердловского района Лилии Назмутдиновой проблема решилась, грант помог отремонтировать помещение, и ребята уже переехали», — отметила директор департамента региональных проектов РУСАЛа Елена Южакова.
Она подчеркнула, что для компании очень важно включаться в различные экологические проекты и развивать собственные. Это не только экологизация производства, но и приведение в порядок красноярских территорий.
«Это “День Енисея”, когда мы убираем берега нашей великой реки, “Зеленая волна” — высадка деревьев и кустарников в Красноярске. “Круговорот” нам близок еще и тем, что среди других фракций, которые они принимают на переработку, есть алюминий, который можно бесконечно перерабатывать», — отметила Елена Южакова.
Кроме приема вторсырья, «Круговорот» планирует стать точкой притяжения для эко-активистов и молодежи, заинтересованной в экологических проектах и развитии городских инициатив. Для проведения мастер-классов и встреч с жителями города в центре оборудовали специальный методический класс.
РУСАЛ продолжает свою поддержку социальных инициатив через грантовый конкурс. Экологические и волонтерские проекты компания реализует через центр социальных программ, который основал 25 лет назад основатель Олег Дерипаска.