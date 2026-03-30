В Красноярске на новой площадке открылся экоцентр «Круговорот» для приема и переработки вторсырья

«“Круговорот” работает уже 6 лет. Начался он с моей мечты про утилизацию ненужной одежды, а сейчас это уже экоцентр. Новый год нашей работы мы начинаем в этом прекрасном новом месте. Путь у нему был непростым и порой казалось, что чуда не произойдет. Но нам повезло встретить новых замечательных друзей, которые поддерживали нас. Поэтому в нашей жизни начинается новая глава. “Круговорот” теперь не только пункт приема вторсырья, но и место для экопросветительской работы. У нас появилась мастерская, зона мастер-классов для проведения мероприятий для школьников и дошколят, лекторий для просмотра фильмов и проведения лекций», — рассказала руководитель экологического центра «Круговорот» Анастасия Новикова.