В Совфеде отреагировали на план Ирана выйти из ДНЯО из-за США

Вашингтон своими решениями и действиями подталкивает другие страны к разработке и распространению ядерного оружия. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя намерение Исламской Республики выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за конфликта с США.

Оксана Иванова
Источник: РИА "Новости"

Сенатор подчеркнул, что происходящее в мире в течение последних десятилетий демонстрирует, что страны, которые не ратифицировали Договор о нераспространении ядерного оружия и создали свое вооружение, находятся в более безопасной и выгодной позиции, чем государства, добровольно отказавшиеся от производства ядерных боеголовок.

«Вспомните, как все критиковали КНДР, однако никто не посмел на нее напасть, а Иран уже не первый раз стал жертвой агрессии то Израиля, то США», — отметил собеседник NEWS.ru.

Джабаров добавил, что американцы сами стимулируют другие страны разрабатывать и распространять ядерное оружие.

Ранее член комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаоддин Боруджерди выступил с инициативой о выходе Тегерана из ДНЯО. Он уточнил, что Иран не должен соблюдать «правила игры» и позволять атаковать свою территорию. Парламент Ирана уже начал рассматривать вопросы выхода из Договора.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше