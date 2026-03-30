В Совфеде отреагировали на план Ирана выйти из ДНЯО из-за США

Сенатор подчеркнул, что происходящее в мире в течение последних десятилетий демонстрирует, что страны, которые не ратифицировали Договор о нераспространении ядерного оружия и создали свое вооружение, находятся в более безопасной и выгодной позиции, чем государства, добровольно отказавшиеся от производства ядерных боеголовок.
Джабаров добавил, что американцы сами стимулируют другие страны разрабатывать и распространять ядерное оружие.
Ранее член комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаоддин Боруджерди выступил с инициативой о выходе Тегерана из ДНЯО. Он уточнил, что Иран не должен соблюдать «правила игры» и позволять атаковать свою территорию. Парламент Ирана уже начал рассматривать вопросы выхода из Договора.