Новый штамм COVID-19 «Цикада» придет в Нижегородскую область

В Нижегородской области ожидается появление нового варианта коронавируса с неофициальным названием «Цикада». Как сообщает главный редактор МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов, приход очередного «мутанта» SARS-CoV-2 в регион практически неизбежен.
«Цикада» отличается повышенной способностью к распространению и умением частично обходить иммунную защиту. Тем не менее, данных о более тяжелом прохождении болезни пока нет. По словам экспертов, новый вирус не выглядит опаснее уже знакомого нижегородцам «Омикрона». Штамм обнаружат в области к маю-июню, хотя он может появиться и раньше, оставшись на первых порах незамеченным.
Несмотря на «хитрость» мутации, стоит сохранять спокойствие. Основные риски сейчас связаны не столько с самим вирусом, сколько с сезонным снижением иммунитета у населения. К тому же волна ОРВИ скоро закончится, а это значит, что организму будет легче справляться с инфекцией.
