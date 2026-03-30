Новый штамм COVID-19 «Цикада» придет в Нижегородскую область

Вирус может появиться в регионе к маю-июню.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области ожидается появление нового варианта коронавируса с неофициальным названием «Цикада». Как сообщает главный редактор МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов, приход очередного «мутанта» SARS-CoV-2 в регион практически неизбежен.

«Цикада» отличается повышенной способностью к распространению и умением частично обходить иммунную защиту. Тем не менее, данных о более тяжелом прохождении болезни пока нет. По словам экспертов, новый вирус не выглядит опаснее уже знакомого нижегородцам «Омикрона». Штамм обнаружат в области к маю-июню, хотя он может появиться и раньше, оставшись на первых порах незамеченным.

Несмотря на «хитрость» мутации, стоит сохранять спокойствие. Основные риски сейчас связаны не столько с самим вирусом, сколько с сезонным снижением иммунитета у населения. К тому же волна ОРВИ скоро закончится, а это значит, что организму будет легче справляться с инфекцией.

Напомним, заболеваемость корью резко снизилась в Нижегородской области в 2025 году.