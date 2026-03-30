Новые даты выплат пенсий и пособий в апреле установили в Нижегородской области

В апреле нижегородцам выплатят пенсии и пособия по новому графику. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СФР России по региону.
Если дата выплаты пенсии или пособия выпадает на праздничный или выходной день, средства должны поступить на карту в предшествующий рабочий день. Отмечается, что зачисление денег проводится в течение дня для тех, кто выбрал доставку пенсии на карту «Мир».
Пенсия поступит 3 апреля, если дата выплаты выпадает на 4−5 апреля. 10 апреля перечислят деньги тем, у которого выплата запланирована на 11−12 апреля. 17 апреля утвердили для выплат вместо 18−19 апреля, а 24 апреля — вместо 25−26 апреля.
Кроме того, 3 апреля выплатят единое пособие, выплаты на детей, беременным женщинам, детям военнослужащих и неработающим гражданам. Поскольку 5 апреля будет выходным днем, 3 апреля также начислят выплаты из маткапитала на детей до 3-х лет. На 8 апреля запланирована выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Отмечается, что получателям пособий через отделения «Почты России» выплата за март текущего года поступит по установленному графику.
