В Тольятти ресторан оштрафовали из-за условий хранения продуктов, оборудования и насекомых

Прокуратура Автозаводского района во время проверки установила, что в ресторане не соблюдаются условия хранения продуктов, используется оборудование, не соответствующее требованиям к материалам, контактирующим с пищевой продукцией. Кроме этого, в производственных помещениях организации имеются насекомые.
Надзорное ведомство возбудило дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов или обязательных требований к продукции) в отношении юридического лица и его директора. Руководителю также внесено представление.
В прокуратуре отмечают, что после их вмешательства руководство ресторана устранило все нарушения.