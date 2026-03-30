В селе Большая Черниговка Самарской области обустроят место для отдыха

Новое общественное пространство появится у родника в лесхозе на территории села Большая Черниговка Самарской области, сообщили в администрации Большечерниговского района. Работы проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В планах обустроить асфальтированную стоянку, смонтировать освещение и установить скамейки. Также мастера приведут в порядок водоотвод в реку и разместят новый срубовый домик.
Подчеркивается, что такие территории в первую очередь предназначены для прогулок семей с детьми. Ранее для этих целей сделали оздоровительное место отдыха «Заречье» и игровую зону на улице Яблоневой.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.