Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Большая Черниговка Самарской области обустроят место для отдыха

Оно распложено у родника в лесхозе.

Новое общественное пространство появится у родника в лесхозе на территории села Большая Черниговка Самарской области, сообщили в администрации Большечерниговского района. Работы проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В планах обустроить асфальтированную стоянку, смонтировать освещение и установить скамейки. Также мастера приведут в порядок водоотвод в реку и разместят новый срубовый домик.

Подчеркивается, что такие территории в первую очередь предназначены для прогулок семей с детьми. Ранее для этих целей сделали оздоровительное место отдыха «Заречье» и игровую зону на улице Яблоневой.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.