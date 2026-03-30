В городе Щучье Курганской области начнут обновление рекреационной зоны

Благоустройство рекреационной зоны, примыкающей к территории жилой застройки по улице им. Маршала Жукова в городе Щучье, начнут в этом году, сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области. Работы проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В рамках первого этапа благоустройства специалисты проведут необходимые инженерные коммуникации, обустроят пешеходные дорожки и площадки. Также там смонтируют освещение и установят малые архитектурные формы.
«Каждая обновленная территория становится местом, где жители региона могут провести свой досуг. Более того, это дополнительное пространство для ведения малого бизнеса и привлечения туристов, что положительно сказывается на развитии региона!» — отметил исполняющий обязанности директора департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Сергей Цуканов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.