В Воронеже за 10,5 миллионов отремонтируют мемориал на Шиловском плацдарме

В Воронеже готовятся к ремонту братской могилы, расположенной на Шиловском плацдарме. Здесь покоятся 1057 человек. На сайте госзакупок объявили конкурс на выполнение ремонтных работ, стоимость которых оценивается в 10,5 миллиона рублей.
По условиям контракта, победитель будет обязан отремонтировать стелу, информационные пилоны с именами похороненных бойцов и надгробные плиты, а также провести благоустройство территории мемориального комплекса. Имя победителя назовут 31 марта.
Работы должны быть завершены до 1 июля.