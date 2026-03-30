В Воронеже за 10,5 миллионов отремонтируют мемориал на Шиловском плацдарме

В Воронеже готовятся к ремонту братской могилы, расположенной на Шиловском плацдарме. Здесь покоятся 1057 человек. На сайте госзакупок объявили конкурс на выполнение ремонтных работ, стоимость которых оценивается в 10,5 миллиона рублей.