Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вечерние электрички из Светлогорска в Калининград с 4 апреля пойдут по новому расписанию

Один поезд переведут на будни, другой, наоборот, начнёт ходить ежедневно.

Источник: Клопс.ru

С 4 апреля изменится расписание двух вечерних пригородных поездов из Светлогорска в Калининград. Об этом отдел корпоративных коммуникаций КЖД сообщает в понедельник, 30 марта.

«Ласточка» № 6724, которая сейчас ежедневно отправляется со станции Светлогорск-2 в 19:57, будет ходить только по рабочим дням. Поезд № 6726, напротив, переведут на ежедневное курсирование. Сейчас этот состав отправляется по будням в 20:36 с той же станции и следует до Южного вокзала. Пассажирам советуют заранее уточнять актуальное расписание на сайте АО «КППК» или через мобильное приложение.

С 1 апреля меняется расписание пригородных поездов между Калининградом и Неманом.