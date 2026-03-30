Почти 70 самовольных врезок к водопроводным и канализационным сетям выявили в Самаре

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании за год выявили 68 самовольных врезок к централизованным системам водоснабжения и водоотведения в частном секторе. Причем большая часть из них была сделана в водопровод.
«В водоснабжение были сделаны 53 самовольные врезки, в канализацию — 15. Начисление за незаконное пользование ресурсами составило 4,8 млн рублей», — сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».
В компании отмечают, что работа по выявлению незаконных подключений ведется в Самаре уже более 10 лет. Если раньше специалисты ресурсоснабжающего предприятия находили целые улицы, подключенные самовольно, то теперь такие случаи стали единичными.
В «РКС-Самара» напоминают, что любое самовольное подключение к водопроводу и канализации не только нарушает действующую гидромодель городского водоснабжения, но и несет потенциальную угрозу здоровью горожан. Все работы на коммунальных сетях должны проводить только специализированные организации. Тем, кто хочет подключить свой дом к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, необходимо обращаться в ресурсоснабжающую компанию.