Базу недобросовестных водопользователей формируют в Казахстане

Он напомнил, что в феврале 2026 года утверждена Дорожная карта, направленная на пресечение незаконного оборота воды.
«В рамках Дорожной карты начата аналитическая работа, включающая анализ водного баланса по регионам и отраслям, выявление групп риска незаконного водопользования, сопоставление отчетных данных, оценку оснащенности средствами учета, анализ состояния водохозяйственных сооружений и практики контроля. Также формируется база данных недобросовестных водопользователей», — говорится в ответе.
Особое внимание, по его словам, уделяется цифровизации: разрабатывается единая цифровая платформа для автоматизации взаимодействия с водопользователями, включая онлайн-заключение договоров.
Параллельно усиливается контроль со стороны бассейновых инспекций и проводится системная разъяснительная работа.
