Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На реках в 7 регионах Казахстана уровень воды поднялся почти на 3 метра

В Минводы сообщили, что на 30 марта 2026 года все водохранилища Казахстана работают в штатном режиме, однако самые заполненные находятся на востоке страны.

Источник: Курсив

Наполненность водохранилищ по регионам

Север — 72%

  • Астанинское — 302 млн м³ (73%).

  • Селетинское — 167 млн м³ (73%).

  • Чаглинское — 23 млн м³ (83%).

  • Верхне-Тобольское — 574 млн м³ (70%).

  • Каратомарское — 362 млн м³ (62%).

Центр — 76%

  • Кенгирское — 274 млн м³ (86%).

  • Интумакское — 46 млн м³ (42%).

  • Самаркандское — 228 млн м³ (90%).

  • Шерубай-Нуринское — 231 млн м³ (84%).

Запад — 61%

  • Актюбинское — 104 млн м³ (43%).

  • Каргалинское — 89 млн м³ (32%).

  • Кировский — 36 млн м³ (56%).

  • Битикский — 67 млн м³ (63%).

  • Дунгулукский — 50 млн м³ (87%).

  • Пятимарский — 29 млн м³ (86%).

Восток — 81%

  • Бухтарминское — 36 394 млн м³ (73%).

  • Шульбинское — 2 082 млн м³ (75%).

  • Усть-Каменогорское — 627 млн м³ (96%).

Юг — 79%

  • Терс-Ащибулак — 123 млн м³ (85%).

  • Тасоткель — 425 млн м³ (85%).

  • Капшагайское — 17 190 млн м³ (93%).

  • Бартогайское — 277 млн м³ (87%).

  • Куртинское — 66 млн м³ (55%).

  • Бестюбинское — 82 млн м³ (34%).

  • Шардаринское — 5 168 млн м³ (99%).

  • Богенское — 368 млн м³ (99%).

  • Бадамское — 54 млн м³ (88%).

  • Коксарайский контррегулятор — 1 816 млн м³ (61%).

В Казгидромете добавили, что наиболее опасными зонами подтопления являются СКО, ВКО, Акмолинская, Улытауская, Актюбинская и Карагандинская области, где уровень воды на реках поднялся до 2,8 метра.