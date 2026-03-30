На реках в 7 регионах Казахстана уровень воды поднялся почти на 3 метра

Наполненность водохранилищ по регионам
Север — 72%
Астанинское — 302 млн м³ (73%).
Селетинское — 167 млн м³ (73%).
Чаглинское — 23 млн м³ (83%).
Верхне-Тобольское — 574 млн м³ (70%).
Каратомарское — 362 млн м³ (62%).
Центр — 76%
Кенгирское — 274 млн м³ (86%).
Интумакское — 46 млн м³ (42%).
Самаркандское — 228 млн м³ (90%).
Шерубай-Нуринское — 231 млн м³ (84%).
Запад — 61%
Актюбинское — 104 млн м³ (43%).
Каргалинское — 89 млн м³ (32%).
Кировский — 36 млн м³ (56%).
Битикский — 67 млн м³ (63%).
Дунгулукский — 50 млн м³ (87%).
Пятимарский — 29 млн м³ (86%).
Восток — 81%
Бухтарминское — 36 394 млн м³ (73%).
Шульбинское — 2 082 млн м³ (75%).
Усть-Каменогорское — 627 млн м³ (96%).
Юг — 79%
Терс-Ащибулак — 123 млн м³ (85%).
Тасоткель — 425 млн м³ (85%).
Капшагайское — 17 190 млн м³ (93%).
Бартогайское — 277 млн м³ (87%).
Куртинское — 66 млн м³ (55%).
Бестюбинское — 82 млн м³ (34%).
Шардаринское — 5 168 млн м³ (99%).
Богенское — 368 млн м³ (99%).
Бадамское — 54 млн м³ (88%).
Коксарайский контррегулятор — 1 816 млн м³ (61%).
В Казгидромете добавили, что наиболее опасными зонами подтопления являются СКО, ВКО, Акмолинская, Улытауская, Актюбинская и Карагандинская области, где уровень воды на реках поднялся до 2,8 метра.