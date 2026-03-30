В Самаре из канализации достали почти тонну мусора и лимон

В Самаре на проспекте Кирова сотрудники коммунальной службы устранили сложный засор, который едва не стал причиной затопления зданий. В ночь на 25 марта на насосной станции в районе улицы Ветлянской рабочие вручную убрали более 800 килограммов отходов. Среди груды мусора работники обнаружили влажные салфетки, средства гигиены и даже лимон. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».
«Из жилых домов приплыло такое количество мусора, что забились все решетки для отлова отходов. Если бы их не прочистили вовремя, стоки могли пойти обратно в квартиры. Затопления удалось избежать только благодаря работе сотрудников в ночную смену», — говорится в сообщении.
Жителям Самары напоминают, что канализация создана только для сточных вод. В унитаз нельзя бросать салфетки, остатки еды и прочий бытовой мусор. Правильное использование системы поможет сохранить комфорт в домах и избежать аварий на городских сетях. Лимоны и другие продукты советуют отправлять в обычное мусорное ведро.