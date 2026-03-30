Дендропарк в Екатеринбурге закрыли на просушку

Об этом сообщили в пресс-службе парка. Территория дендропарка будет закрыта с 1 апреля, но не более, чем на месяц.
— После зимы газоны пропитаны водой и пористые, как губка. Активное передвижение по ним может привести к нарушению не только газонов, но и повреждению корневых систем деревьев, — отметили в пресс-службе Дендропарка.
Хождение или катание на самокате и велосипеде по непросохшим грунтовым дорожкам может повредить их, а непросохшая почва просядет и по дорожкам пойдут трещины.
В пресс-службе парка отмечают, что не скрывают его состояние после зимы и хотят тщательно подготовить его к летнему сезону, поэтому надеются на понимание посетителей.