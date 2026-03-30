Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о «радужной» воде в Иваново

Роспотребнадзор: качество питьевой воды в Иваново соответствует нормативам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Качество питьевой воды, подаваемой населению города Иванова, находится на контроле Роспотребнадзора, она соответствует гигиеническим нормативам, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Ивановской области.

В воскресенье в Telegram-канале Mash появилась информация, что жители Иваново жалуются на радужные пятна в Уводьском водохранилище и резкий химический запах. Проблема появилась якобы в результате крушения Ан-22 в Уводьском водохранилище в декабре, топливо от которого продолжает попадать в воду.

«Согласно результатам исследований качество воды, подаваемой потребителям города Иванова по системам централизованного водоснабжения, соответствует гигиеническим нормативам», — сказали в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что качество питьевой воды, подаваемой населению Иваново, находится на контроле ведомства. Региональное управление ведомства организовало ежедневный мониторинг качества воды в источнике питьевого водоснабжения в местах водозабора на реке Уводь и после водоподготовки на городских очистных сооружениях АО «Водоканал».

Согласно сообщению, одновременно водоснабжающей организацией АО «Водоканал» усилен производственный контроль качества воды, подаваемой населению. Проведение исследований качества питьевой воды продолжаются.

В воскресенье в пресс-службе правительстве региона проинформировали РИА Новости, что пробы воды в Уводьском водохранилище по Иваново соответствуют нормативам СанПиН.

