Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о «радужной» воде в Иваново

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Качество питьевой воды, подаваемой населению города Иванова, находится на контроле Роспотребнадзора, она соответствует гигиеническим нормативам, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Ивановской области.
В воскресенье в Telegram-канале Mash появилась информация, что жители Иваново жалуются на радужные пятна в Уводьском водохранилище и резкий химический запах. Проблема появилась якобы в результате крушения Ан-22 в Уводьском водохранилище в декабре, топливо от которого продолжает попадать в воду.
«Согласно результатам исследований качество воды, подаваемой потребителям города Иванова по системам централизованного водоснабжения, соответствует гигиеническим нормативам», — сказали в пресс-службе ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что качество питьевой воды, подаваемой населению Иваново, находится на контроле ведомства. Региональное управление ведомства организовало ежедневный мониторинг качества воды в источнике питьевого водоснабжения в местах водозабора на реке Уводь и после водоподготовки на городских очистных сооружениях АО «Водоканал».
Согласно сообщению, одновременно водоснабжающей организацией АО «Водоканал» усилен производственный контроль качества воды, подаваемой населению. Проведение исследований качества питьевой воды продолжаются.
В воскресенье в пресс-службе правительстве региона проинформировали РИА Новости, что пробы воды в Уводьском водохранилище по Иваново соответствуют нормативам СанПиН.