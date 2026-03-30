Роспотребнадзор напомнил красноярцам о правах при онлайн-обучении

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае растет спрос на платные образовательные услуги, при этом большинство договоров заключается дистанционно, а обучение проходит онлайн. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора напомнили жителям региона о ключевых правах потребителей.
Перед началом обучения рекомендуется внимательно ознакомиться с публичной офертой на сайте образовательной организации. Особое внимание следует уделить содержанию программы, срокам обучения и документу, который выдается по итогам. Также важно проверить наличие лицензии на образовательную деятельность.
Ведомство советует сохранять текст оферты — в электронном виде или на бумаге. Это может понадобиться в случае возникновения споров.
Потребитель вправе отказаться от договора в любое время при условии оплаты фактически понесенных расходов исполнителя. При выявлении недостатков услуг или нарушении сроков обучения можно направить претензию в адрес организации.
Всю переписку рекомендуется вести способами, позволяющими подтвердить факт отправки, например, заказным письмом с уведомлением.
Если урегулировать спор не удается, потребитель имеет право обратиться в суд, уточнили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.