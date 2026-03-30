Telegram за выходные заблокировал более 150 тыс. каналов и групп

Администрация мессенджера Telegram за выходные 28 и 29 марта заблокировала в приложении 150,2 тыс.

Источник: РБК

Администрация мессенджера Telegram за выходные 28 и 29 марта заблокировала в приложении 150,2 тыс. каналов и групп, следует из статистики, опубликованной на сайте мессенджера.

«Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы единиц контента, нарушающего Условия использования, включая подстрекательство к насилию, распространение материалов с изображением насилия над детьми и торговлю незаконными товарами», — говорится в сообщении на сайте.

Общее количество заблокированных в Telegram за 2026 год групп и каналов превысило 11 млн.

Ранее в Кремле подчеркнули, что администрация Telegram должна соблюдать российское законодательство и «быть на гибком контакте» с властями. В тот же день, 12 марта, мессенджер столкнулся с глобальным сбоем, жалобы поступали из разных стран, включая США и Европу.

В середине марта Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 35 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент. Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что давление на платформу ужесточается постепенно, чтобы минимизировать ущерб для пользователей.

