Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус № 7 с символикой ХК «Торпедо» начал курсировать по Нижнему Новгороду

Источник: Живем в Нижнем

Автобус с символикой хоккейного клуба «Торпедо» начал курсировать по маршруту № 7 в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в Центре развития транспортных систем.

Водитель автобуса Александр Васин на протяжении долгих лет активно болеет за нижегородскую команду. В свободное время он регулярно посещает матчи и поддерживает хоккеистов «Торпедо».

Брендированный автобус уже начал перевозить пассажиров. Его салон оформили фотографиями игроков и информацией об их игровых номерах.

Напомним, открытие ледовой арены в Нижнем Новгороде запланировано на май. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что к новому сезону нижегородский ХК «Торпедо» переедет на площадку на Стрелке.