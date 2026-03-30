Автобус № 7 с символикой ХК «Торпедо» начал курсировать по Нижнему Новгороду

Автобус с символикой хоккейного клуба «Торпедо» начал курсировать по маршруту № 7 в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в Центре развития транспортных систем.
Водитель автобуса Александр Васин на протяжении долгих лет активно болеет за нижегородскую команду. В свободное время он регулярно посещает матчи и поддерживает хоккеистов «Торпедо».
Брендированный автобус уже начал перевозить пассажиров. Его салон оформили фотографиями игроков и информацией об их игровых номерах.
Напомним, открытие ледовой арены в Нижнем Новгороде запланировано на май. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что к новому сезону нижегородский ХК «Торпедо» переедет на площадку на Стрелке.